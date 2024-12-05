Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:43

Карбери — о тренировке Овечкина в амуниции: «Это просто часть программы восстановления»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери объяснил, почему в среду на тренировке российский нападающий команды Александр Овечкин появился в полной хоккейной амуниции.

«Да, он катался сегодня утром. Это просто часть программы восстановления. Никаких реальных новостей по срокам возвращения пока нет, просто часть его прогресса. Это своего рода первый шаг — ничего сумасшедшего и интенсивного. Приятно видеть, что все идет по плану, и он просто продолжает работу над собой. Я думаю, следующим шагом будет пройтись по отдельным вещам, а затем медленно его вернем в игру», — цитирует RMNB Карбери.

19 ноября 39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты» (6:4) в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном. 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

Потенциальные даты возвращения Овечкина варьируются от 17 декабря (матч против «Чикаго») до 31 декабря (игра против «Бостона»).

В 18 матчах этого сезона он набрал 25 (15+10) очков. На данный момент у него 868 шайб в НХЛ за карьеру. Его отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 26 голов.

Александр Овечкин. Овечкин впервые после травмы провел ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Читайте также
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Популярное видео
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин впервые после травмы провел ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции
Источник: Овечкин похудел на 15 килограммов перед стартом сезона-2024/25
«Ови — машина». Овечкин восхищает партнеров, Гретцки ждет его рекорда
Эллер — об Овечкине: «Не думаю, что «Вашингтон» полагается только на одного игрока»
Фетисов: «Всегда говорю, что Овечкин обязательно побьет рекорд Гретци»
Фетисов — о возвращении Овечкина на лед: «Александр волшебник! Все у него складывается хорошо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ назвала заявку сборной Канады на Турнир четырех наций-2025
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 25 16 9 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 24 11 13 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 27 13 14 29
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 26 18 8 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 25 8 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 16 10 35
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 24 13 11 30
4 Калгари 26 13 13 30
5 Эдмонтон 25 13 12 28
6 Сиэтл 26 12 14 25
7 Сан-Хосе 28 10 18 25
8 Анахайм 23 10 13 23
Результаты / календарь
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
5.12 03:30
Торонто – Нэшвилл
 - : -
5.12 03:30
Чикаго – Бостон
 - : -
5.12 06:00
Лос-Анджелес – Даллас
 - : -
5.12 06:00
Анахайм – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости