Карбери — о тренировке Овечкина в амуниции: «Это просто часть программы восстановления»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери объяснил, почему в среду на тренировке российский нападающий команды Александр Овечкин появился в полной хоккейной амуниции.«Да, он катался сегодня утром. Это просто часть программы восстановления. Никаких реальных новостей по срокам возвращения пока нет, просто часть его прогресса. Это своего рода первый шаг — ничего сумасшедшего и интенсивного. Приятно видеть, что все идет по плану, и он просто продолжает работу над собой. Я думаю, следующим шагом будет пройтись по отдельным вещам, а затем медленно его вернем в игру», — цитирует RMNB Карбери.
19 ноября 39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты» (6:4) в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном. 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.
Потенциальные даты возвращения Овечкина варьируются от 17 декабря (матч против «Чикаго») до 31 декабря (игра против «Бостона»).
В 18 матчах этого сезона он набрал 25 (15+10) очков. На данный момент у него 868 шайб в НХЛ за карьеру. Его отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 26 голов.
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|12
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|П
|О
|1
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|24
|15
|9
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|2
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|15
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|6
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|25
|10
|15
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|24
|10
|14
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|8
|Монреаль
|25
|9
|16
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|26
|18
|8
|36
|3
|Даллас
|24
|16
|8
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|28
|5
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|26
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|35
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|4
|Калгари
|26
|13
|13
|30
|5
|Эдмонтон
|25
|13
|12
|28
|6
|Сиэтл
|26
|12
|14
|25
|7
|Сан-Хосе
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10.12
|5.12
|03:30
|
Торонто – Нэшвилл
|- : -
|5.12
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|- : -
|5.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|5.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
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