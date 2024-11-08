Карбери: «Когда Овечкин касается шайбы, все затаивают дыхание»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал погоню российского капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Когда Овечкин касается шайбы, все как-бы затаивают дыхание. Наша скамейка каждый раз сходит с ума, даже когда он создает голевой момент», — цитирует Карбери RMNB.

7 ноября 39-летний россиянин забросил свою 861-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:2) и сократил отставание от рекорда Гретцки (894 шайбы) до 33 голов.