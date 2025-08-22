Карбери: «Никогда не стоит делать ставки против Овечкина»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил, что у российского нападающего Александра Овечкина по-прежнему достаточный уровень мотивации.

«Я не вижу, чтобы уровень мотивации Овечкина или его решимость попытаться забить гол и выиграть матчи как-то изменились даже несмотря на то, что он побил рекорд. Никогда не стоит сбрасывать со счетов Алекса, делать ставки против него или ограничивать его определенными ожиданиями», — приводит официальный сайт лиги слова Карбери.

6 апреля 2025 года Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). Сейчас на счету 39-летнего россиянина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.