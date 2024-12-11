Карбери: «Овечкину нужна была помощь с передачами. Кто же лучше подойдет для этого дела, как не Бекстрем?»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал совместную тренировку капитана команды Александра Овечкина и шведского нападающего Никласа Бекстрема.

В среду, 11 декабря, россиянин провел бросковую тренировку, ему ассистировал Бекстрем, который в ноябре 2023 года приостановил карьеру из-за травмы.

«Я не знаю, просил ли Овечкин его заранее об этом. Я думаю, что Бэкки оказался сегодня в здании и Овечкин сказал, что ему нужна помощь с передачами. Так кто же лучше подойдет для этого дела, как не Никлас?» — сказал Карбери представителям СМИ.

39-летний Овечкин 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) и выбыл на срок от 4 до 6 недель. 4 декабря он провел тренировку в полной хоккейной амуниции.