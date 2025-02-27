Карбери: «В основе личности Овечкина лежит стремление забивать»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ответил на вопрос, как ему удалось найти баланс между командными достижениями и личными целями нападающего Александра Овечкина. 39-летнему россиянину осталось забросить 12 шайб до нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Об этом можно было бы написать целую книгу — о том, как индивидуальные достижения вписываются в командный вид спорта и как он балансирует на этой грани. Я недавно читал его цитату, которая, на мой взгляд, очень точная: что-то вроде «чтобы выигрывать игры, надо забивать голы». Возможно, это было сказано вчера, а может, много лет назад, но суть та же.

Я понимаю это так: лучший способ, которым он может помочь команде, — это забивать голы. Кто-то может расценивать это как эгоистичную цель или личное достижение, но для него это способ привести команду к победе, помочь ей выиграть Кубок Стэнли. В основе личности Александра Овечкина лежит стремление забивать. Да, это индивидуальная цель, но она направлена на то, чтобы побеждать», — сказал Карбери обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру.