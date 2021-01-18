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Спецца завершит карьеру, если «Торонто» выставит его на драфт отказов

12:48
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По информации Sportsnet, «Торонто» в ближайшее время выставит на драфт отказов двух хоккеистов. Это голкипер Аарон Делл и нападающий Джейсон Спецца.

У «Торонто» появились проблемы из-за травмы молодого форварда Ника Робертсона, поэтому клуб собирается расстаться с двумя хоккеистами и освободить место под потолком зарплат, чтобы вызвать другого нападающего.

Агент 37-летнего Спеце заявил, что в случае выставления на драфт отказов, хоккеист завершит карьеру. В этом сезоне форвард провел 3 матча в регулярном чемпионате НХЛ и отметился одной передачей. Его контракт на 700 тысяч долларов рассчитан до конца сезона.

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