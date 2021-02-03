Live Михаила Зислиса, Алексея Шевченко и Николая Лемтюгова о ключевых событиях недели в хоккее — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— «Спартак» может не попасть в плей-офф

— Другие интриги регулярки КХЛ

— Состав сборной России на Евротур

— ЧМ пройдет в Латвии

— Овечкин и Орлов вернулись

— Скандал с Георгиевым и Дианджело в «Рейнджерс»