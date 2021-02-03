«Спартак» не попадет в плей-офф, а Знарка уволят? Live Зислиса, Шевченко и Лемтюгова — в 12.00
09:00
Live Михаила Зислиса, Алексея Шевченко и Николая Лемтюгова о ключевых событиях недели в хоккее — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— «Спартак» может не попасть в плей-офф
— Другие интриги регулярки КХЛ
— Состав сборной России на Евротур
— ЧМ пройдет в Латвии
— Овечкин и Орлов вернулись
— Скандал с Георгиевым и Дианджело в «Рейнджерс»
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