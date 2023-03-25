Совладелец «Аризоны» взят под стражу
Совладелец «Аризоны» Эндрю Барроуэй взят под стражу в Колорадо, сообщает Aspen Daily News.
По сведениям источника, Барроуэй был арестован по обвинению в удушении.
В НХЛ прокомментировали задержание Барроуэя.
«Национальной хоккейной лиге известно об аресте миноритарного владельца «Аризоны» Эндрю Барроуэя. В ожидании дополнительной информации он был отстранен на неопределенный срок», — говорится в заявлении.
«Аризона» с после 72 матчей занимает 13-е место в Западной конференции, имея в своем активе 66 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|46
|24
|100
|2
|Нью-Джерси
|71
|45
|26
|98
|3
|Рейнджерс
|72
|42
|30
|94
|4
|Айлендерс
|72
|37
|35
|82
|5
|Питтсбург
|72
|35
|37
|80
|6
|Вашингтон
|73
|34
|39
|76
|7
|Филадельфия
|71
|27
|44
|66
|8
|Коламбус
|70
|22
|48
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|71
|55
|16
|115
|2
|Торонто
|71
|43
|28
|95
|3
|Тампа-Бэй
|73
|42
|31
|90
|4
|Флорида
|72
|36
|36
|79
|5
|Оттава
|72
|35
|37
|75
|6
|Баффало
|70
|33
|37
|72
|7
|Детройт
|71
|31
|40
|71
|8
|Монреаль
|72
|28
|44
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|72
|39
|33
|92
|2
|Миннесота
|72
|41
|31
|91
|3
|Колорадо
|70
|41
|29
|88
|4
|Виннипег
|73
|41
|32
|85
|5
|Нэшвилл
|70
|36
|34
|80
|6
|Сент-Луис
|71
|32
|39
|70
|7
|Аризона
|72
|27
|45
|66
|8
|Чикаго
|71
|24
|47
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|72
|45
|27
|96
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|72
|41
|31
|90
|4
|Сиэтл
|71
|39
|32
|86
|5
|Калгари
|73
|32
|41
|79
|6
|Ванкувер
|71
|32
|39
|69
|7
|Анахайм
|72
|23
|49
|56
|8
|Сан-Хосе
|72
|19
|53
|53
Результаты / календарь
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
|25.03
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
|25.03
|02:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -
|25.03
|04:00
|
Колорадо – Аризона
|- : -
|25.03
|20:00
|
Филадельфия – Детройт
|- : -
|25.03
|20:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|- : -
|25.03
|21:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|- : -
|25.03
|23:00
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
|25.03
|23:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|138
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|110
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|73
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|71
|49
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|70
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|43
|1.94
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|33
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.19
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