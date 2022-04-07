Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новое результативное достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

7 апреля 36-летний российский хоккеист набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Тампой-Бэй» (4:3). Овечкин в 1400 очков в карьере в НХЛ. Теперь на счету нападающего 1401 (773+628) очко в 1265 матчах.

«Овечкин звезда не только российского, но и мирового спорта. Успехи, которые он показывает — это также успехи мирового хоккея», — заявил Каменский корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 1400 очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.

«Вашингтон» выбрал Овечкина под первым номером драфта НХЛ-2004. Россиянин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, он проводит 17-й сезон за команду.