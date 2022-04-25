Каменский уверен, что Тарасенко получит награду «Билл Мастертон Трофи»

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи» в НХЛ.

«Уверен, что Владимир может получить эту награду. Он талантливый игрок, оправился от серьезной травмы и показывает высокий уровень хоккея, ведет за собой команду, настоящий лидер! В его ситуации награда эта очень важна. У него была серьезная травма, с которой он боролся два года. Победить и выйти на тот же уровень, да даже выше — это победа для любого спортсмена. Это останется в истории Владимира, в его копилке, придаст ему уверенность. Получать награды всегда приятно», — сказал Каменский «СЭ».

В число номинантов вошли по одному игроку каждой из 32 команд лиги. В этот список, к примеру, попали Райан Гецлаф («Анахайм»), Кэри Прайс («Монреаль»), Здено Хара («Айлендерс»), Джек Айкел («Вегас») и Никлас Бэкстрем («Вашингтон»).

Отметим, что представитель России никогда не получал этот индивидуальный приз.