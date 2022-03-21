Каменский верит, что Овечкин станет лучшим снайпером сезона НХЛ

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на 770-ю шайбу российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Шанс есть всегда. Мы желаем ему этого. Хоккей — это командная игра. Как будет играть команда, так и будет Саша забивать. Также и у Мэттьюса. Надо не обращать на это внимание, просто играть в свой хоккей и побеждать в каждом матче, тогда будет результат. На результативность Овечкина влияют все факторы, в том числе его любовь к хоккею и стремление играть. Моменты создает команда, а он их реализует. Конечно, реально, что Овечкин станет лучшим снайпером сезона. Саша знает, как забивать, а там как получится», — сказал Каменский «СЭ».

Очередную шайбу форвард «Вашингтона» Овечкин забросил в матче регулярного сезона НХЛ против «Далласа» (2:3). В этом розыгрыше лиги российский хоккеист провел 62 игры и забросил 40 шайб. На данный момент в списке лучших снайперов НХЛ сезона 2021/2022 лидирует Остон Мэттьюс. Нападающий «Торонто» имеет в активе 46 шайб за 57 игр.