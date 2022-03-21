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Сегодня, 10:40

Каменский верит, что Овечкин станет лучшим снайпером сезона НХЛ

Георгий Скобликов
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Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на 770-ю шайбу российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Шанс есть всегда. Мы желаем ему этого. Хоккей — это командная игра. Как будет играть команда, так и будет Саша забивать. Также и у Мэттьюса. Надо не обращать на это внимание, просто играть в свой хоккей и побеждать в каждом матче, тогда будет результат. На результативность Овечкина влияют все факторы, в том числе его любовь к хоккею и стремление играть. Моменты создает команда, а он их реализует. Конечно, реально, что Овечкин станет лучшим снайпером сезона. Саша знает, как забивать, а там как получится», — сказал Каменский «СЭ».

Очередную шайбу форвард «Вашингтона» Овечкин забросил в матче регулярного сезона НХЛ против «Далласа» (2:3). В этом розыгрыше лиги российский хоккеист провел 62 игры и забросил 40 шайб. На данный момент в списке лучших снайперов НХЛ сезона 2021/2022 лидирует Остон Мэттьюс. Нападающий «Торонто» имеет в активе 46 шайб за 57 игр.

Форвард Вашингтона Александр Овечкин в&nbsp;матче с&nbsp;Далласом. Овечкин повторил уникальный рекорд Гретцки! Он забил свой классический гол, но «Вашингтону» это не помогло

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
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