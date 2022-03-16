Советник главного тренера сборной России Каменский назвал рекорд Овечкина великим

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд Александра Овечкина по забитым шайбам среди европейский хоккеистов НХЛ.

«Большой титанический труд. Это великое достижение игрока. Естественно поздравляю Сашу от всей души, желаю дальнейших успехов, желаю здоровья, что немаловажно в хоккее. Пусть продолжает бить рекорды и восхищать болельщиков своей игрой. Легендой он будет, когда закончит, но достижение уже легендарное. Он великий действующий игрок, который бьет рекорды. Не тревожно ли мне за Александра? Он делает свою работу, выходит на лед и играет в хоккей, показывая свой высокий класс», — сказал Каменский «СЭ».

После домашней победы «Вашингтона» над «Айлендерс» (4:3 Б) Александр Овечкин стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Российский форвард забросил 767-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и обошел чешского хоккеиста Яромира Ягра (766) в списке лучших бомбардиров НХЛ. Выше Овечкина в списке только канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).