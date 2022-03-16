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Сегодня, 10:46

Советник главного тренера сборной России Каменский назвал рекорд Овечкина великим

Георгий Скобликов
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Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд Александра Овечкина по забитым шайбам среди европейский хоккеистов НХЛ.

«Большой титанический труд. Это великое достижение игрока. Естественно поздравляю Сашу от всей души, желаю дальнейших успехов, желаю здоровья, что немаловажно в хоккее. Пусть продолжает бить рекорды и восхищать болельщиков своей игрой. Легендой он будет, когда закончит, но достижение уже легендарное. Он великий действующий игрок, который бьет рекорды. Не тревожно ли мне за Александра? Он делает свою работу, выходит на лед и играет в хоккей, показывая свой высокий класс», — сказал Каменский «СЭ».

После домашней победы «Вашингтона» над «Айлендерс» (4:3 Б) Александр Овечкин стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Российский форвард забросил 767-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и обошел чешского хоккеиста Яромира Ягра (766) в списке лучших бомбардиров НХЛ. Выше Овечкина в списке только канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 60 22 38 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 60 37 23 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Нэшвилл 60 35 25 74
4 Миннесота 58 34 24 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
6.03
7.03
8.03
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10.03
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13.03
14.03
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16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
16.03 02:00
Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 3 : 6
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 7 : 3
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 1
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
 1 : 2 ОТ
16.03 04:00
Эдмонтон – Детройт
 7 : 5
16.03 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 6 : 3
16.03 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 0 : 3
16.03 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 85
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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