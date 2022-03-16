Советник главного тренера сборной России Каменский назвал рекорд Овечкина великим
Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд Александра Овечкина по забитым шайбам среди европейский хоккеистов НХЛ.
«Большой титанический труд. Это великое достижение игрока. Естественно поздравляю Сашу от всей души, желаю дальнейших успехов, желаю здоровья, что немаловажно в хоккее. Пусть продолжает бить рекорды и восхищать болельщиков своей игрой. Легендой он будет, когда закончит, но достижение уже легендарное. Он великий действующий игрок, который бьет рекорды. Не тревожно ли мне за Александра? Он делает свою работу, выходит на лед и играет в хоккей, показывая свой высокий класс», — сказал Каменский «СЭ».
После домашней победы «Вашингтона» над «Айлендерс» (4:3 Б) Александр Овечкин стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.
Российский форвард забросил 767-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и обошел чешского хоккеиста Яромира Ягра (766) в списке лучших бомбардиров НХЛ. Выше Овечкина в списке только канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Рейнджерс
|60
|38
|22
|81
|3
|Питтсбург
|61
|36
|25
|81
|4
|Вашингтон
|61
|33
|28
|76
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|57
|24
|33
|57
|7
|Нью-Джерси
|60
|22
|38
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|41
|19
|88
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|60
|38
|22
|81
|4
|Бостон
|60
|37
|23
|79
|5
|Детройт
|60
|24
|36
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|59
|21
|38
|47
|8
|Монреаль
|60
|16
|44
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Нэшвилл
|60
|35
|25
|74
|4
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|5
|Даллас
|58
|32
|26
|67
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|62
|33
|29
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|33
|27
|70
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|61
|30
|31
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|59
|26
|33
|60
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|16.03
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|4 : 3 Б
|16.03
|02:00
|
Монреаль – Аризона
|3 : 6
|16.03
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|16.03
|02:00
|
Торонто – Даллас
|4 : 0
|16.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|7 : 3
|16.03
|03:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 1
|16.03
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|1 : 2 ОТ
|16.03
|04:00
|
Эдмонтон – Детройт
|7 : 5
|16.03
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|6 : 3
|16.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|0 : 3
|16.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|85
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|60
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|60
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|39
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07