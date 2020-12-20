Совет директоров НХЛ утвердил, что в сезоне будет проведено 56 матчей

Совет директоров НХЛ утвердил соглашение между лигой и Профсоюзом игроков о том, что в предстоящем регулярном чемпионате будет проведено 56 матчей, сообщает пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат должен стартовать 13 января. Каждая команда проведет по 56 игр. Все матчи будут проходить внутри дивизионов. Их состав будет изменен из-за ситуации с пандемией коронавируса. В силу ограничений на передвижение между Канадой и США все канадские клубы сыграют в одном дивизионе.

Тренировочные лагеря должны открыться 3 января. При этом семь команд, не вышедших в плей-офф-2020, могут начать сборы 31 декабря. Выставочные матчи проводиться не будут, команды сразу начнут регулярный чемпионат.