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Совет директоров НХЛ утвердил, что в сезоне будет проведено 56 матчей

20 декабря 2020, 23:42
Арена клуба НХЛ. Фото USA Today Sports
Арена клуба НХЛ. Фото USA Today Sports
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Совет директоров НХЛ утвердил соглашение между лигой и Профсоюзом игроков о том, что в предстоящем регулярном чемпионате будет проведено 56 матчей, сообщает пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат должен стартовать 13 января. Каждая команда проведет по 56 игр. Все матчи будут проходить внутри дивизионов. Их состав будет изменен из-за ситуации с пандемией коронавируса. В силу ограничений на передвижение между Канадой и США все канадские клубы сыграют в одном дивизионе.

Тренировочные лагеря должны открыться 3 января. При этом семь команд, не вышедших в плей-офф-2020, могут начать сборы 31 декабря. Выставочные матчи проводиться не будут, команды сразу начнут регулярный чемпионат.

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