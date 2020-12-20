Совет директоров НХЛ одобрил структуру новых дивизионов и их названия

Руководство НХЛ одобрило изменение состава дивизионов на новый сезон, сообщает пресс-служба лиги. НХЛ пришлось приспособиться к ужесточенным условиям пересечения границы между Канадой и США, а также ограничениям на собрания в связи с коронавирусом.

Северный: «Калгари», «Эдмонтон», «Оттава», «Монреаль», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег».

Западный: «Анахайм», «Аризона, «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».

Центральный: «Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа-Бэй».

Восточный: «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон».

Регулярный сезон стартует 13 января 2021 года, при этом команды проведут по 56 матчей вместо 82.