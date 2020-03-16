Сотрудник «Ванкувера» заболел коронавирусом

«Ванкувер» на официальном сайте заявил, что у его сотрудника обнаружен коронавирус.

Сейчас сотрудник чувствует себя лучше, получает неободимую медицинскую помощь и соблюдает 14-дневный карантин. Офис, где он работал, закрывается, а сотрудники продолжат работать из дома, где это возможно.

Сообщается, что этот сотрудник не контактировал с игроками, фанатами и персоналом команды.

Ранее руководство НХЛ приостановило проведения матчей регулярного чемпионата.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется