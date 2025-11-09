Сорокина признали третьей звездой дня в НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

9 ноября россиянин оформил первый шатаут в сезоне в матче против «Рейнджерс» (5:0), отразив 33 броска по своим воротам.

Первой звездой дня стал форвард «Анахайма» Лео Карлссон. На его счету две шайбы и голевая передача в игре с «Вегасом» (4:3 ОТ). Второй звездой признали нападающего «Колорадо» Нэйтана Маккиннона, набравшего 4 (2+2) очка в матче с «Эдмонтоном» (9:1).