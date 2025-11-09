Сорокина признали первой звездой матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:0), сообщает пресс-служба лиги.

30-летний россиянин отразил все 33 броска в створ. В сезоне-2025/26 в 10 матчах Сорокин одержал 4 победы, его средний коэффициент надежности составляет 3, а процент отраженных бросков — 89,3.

Второй звездой игры признали нападающего «Айлендерс» Бо Хорвата, который забил два гола, третьей — форварда этой же комнады Джонатана Друэна, на счету которого гол и две результативные передачи.