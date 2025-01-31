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Сегодня, 06:32

Сорокина признали первой звездой матча «Филадельфия» — «Айлендерс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча против «Филадельфии» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

29-летний россиянин отыграл на ноль, отразив 24 броска по своим воротам.

Второй звездой встречи стал форвард «Айлендерс» Марк Гаткомб, забросившую одну шайбу. Третьей звездой назван еще один одноклубник Сорокина Кайл Палмиери, также отличившийся голом.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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1 Вашингтон 51 34 17 74
2 Каролина 52 32 20 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Айлендерс 50 23 27 53
6 Рейнджерс 50 24 26 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 51 27 24 58
4 Тампа-Бэй 50 27 23 57
5 Бостон 53 25 28 56
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 53 36 17 75
2 Миннесота 52 31 21 66
3 Даллас 50 32 18 65
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Юта 50 21 29 50
6 Сент-Луис 51 23 28 50
7 Нэшвилл 49 18 31 43
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Ванкувер 50 23 27 56
5 Калгари 49 24 25 55
6 Анахайм 50 21 29 48
7 Сиэтл 52 22 30 47
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