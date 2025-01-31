Сорокина признали первой звездой матча «Филадельфия» — «Айлендерс»
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча против «Филадельфии» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
29-летний россиянин отыграл на ноль, отразив 24 броска по своим воротам.
Второй звездой встречи стал форвард «Айлендерс» Марк Гаткомб, забросившую одну шайбу. Третьей звездой назван еще один одноклубник Сорокина Кайл Палмиери, также отличившийся голом.
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|5
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|29
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|6
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|23
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|О
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|Эдмонтон
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|32
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|67
|2
|Вегас
|51
|31
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|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
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|4
|Ванкувер
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|27
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|5
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|49
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|Анахайм
|50
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|Сиэтл
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4.02
5.02
|31.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 0
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 4
|31.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 4 ОТ
|31.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|2 : 6
|31.01
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 2
|31.01
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|0 : 3
|31.01
|05:00
|
Калгари – Анахайм
|- : -
|31.01
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|- : -
|31.01
|06:00
|
Вегас – Коламбус
|- : -
|31.01
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Сиэтл – Сан-Хосе
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