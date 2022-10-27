Сорокина признали лучшим игроком матча «Айлендерс» — «Рейнджерс»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Рейнджерс» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский вратарь Илья Сорокин. 27-летний россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 41 бросок.