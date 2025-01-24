Сорокина и Варламова включили в символическую сборную «Айлендерс» за 25 лет

Российских вратарей Илью Сорокина и Семена Варламова включили в символическую сборную «Нью-Йорк Айлендерс» за последние 25 лет, сообщается на сайте НХЛ.

Сорокина выбрали в первую символическую команду. В нее также вошли защитники Ник Ледди и Адам Пелек, нападающие Джош Бэйли, Брок Нельсон и Джон Таварес. Варламов попал во вторую команду вместе с игроками обороны Кенни Йонссоном и Райаном Пулоком, а также форвардами Мэтью Барзалом, Андерсом Ли и Франсом Нильсеном.

29-летний Сорокин был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ 2014 года под общим 78-м номером. Он принял участие в 224 матчах регулярных чемпионатов и помог клубу одержать 109 побед. Голкипер отразил 91,7% бросков при среднем коэффициенте надежности 2,58. Также он провел 20 сухих матчей.

Варламов перешел в «Айлендерс» из «Колорадо Эвеланш» в 2019 году. Его карьера в НХЛ началась в «Вашингтон Кэпиталз», где его выбрали на драфте-2006 под общим 23-м номером. В регулярных чемпионатах лиги вратарь принял участие в 621 матче и одержал 289 побед. Он отразил 91,6% бросков при среднем коэффициенте надежности 2,65 и оформил 41 шатаут.