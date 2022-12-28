Сорокин выиграл 51 из 100 первых матчей за «Айлендерс» — это пятый показатель в истории клуба

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Питтсбург» (5:1) стал 100-м для российского вратаря Ильи Сорокина за команду из Нью-Йорка.

Сорокин одержал 51-ю победу и занял пятое место по числу выигранных встреч в первых 100 играх за команду.

Рекорд принадлежит Ярославу Галаку и Роланду Мелансону (оба — 58), третью строчку делят Томас Грейсс и Гленн Реш (оба — 53). Сорокин опередил Евгения Набокова и Криса Осгуда (оба — 48), которые до этого делили между собой пятое место по победам в первых 100 матчах за «Айлендерс».