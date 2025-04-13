Сорокин вышел на второе место в истории «Айлендерс» по матчам на ноль

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (1:0).

Для голкипера это 22-й матч на ноль в составе команды из Нью-Йорка. Теперь 29-летний россиянин делит второе место в истории клуба по сухим матчам с Билли Смитом.

Лидером по этому показателю является Гленн Реш, на счету которого 25 таких матчей.