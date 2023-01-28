Сорокин вышел на четвертое место в истории «Айлендерс» по матчам без пропущенных голов

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин не пропустил голов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:0). Он отразил все 23 броска по своим воротам.

27-летний россиянин вышел на четвертое место в истории клуба по этому показателю. На данный момент у него 14 матчей без пропущенных шайб.

Сорокин сравнялся с Томми Сало. На первом месте в истории «Айлендерс» по сухим матчам Глен Реш, у которого их 25.