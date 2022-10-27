Сорокин вошел в топ-5 по количеству шатаутам до своего 80-го матча в НХЛ
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отметился историческим для российских вратарей достижением в матче «Айлендерс» (3:0).
Как сообщает сайт НХЛ, он вошел в топ-5 лучших вратарей за всю историю НХЛ по количеству шатаутов до своего 80-го в матча в лиге. Сорокин показал четвертый результат за последние 55 лет по количеству «сухарей».
Рекорд по этому показателю принадлежит Тони Эспозито (17), второе место делят Мартин Джонс и Гленн Реш (12).
Ранее Сорокин был признан первой звездой матча с «Айлендерс». 27-летний россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 41 бросок.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|2
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|3
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|6
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Айлендерс
|7
|3
|4
|6
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|12
|2
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|3
|Баффало
|6
|4
|2
|8
|4
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|5
|Детройт
|6
|3
|3
|8
|6
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|7
|Тампа-Бэй
|7
|3
|4
|6
|8
|Монреаль
|7
|3
|4
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|7
|4
|3
|9
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|6
|4
|2
|8
|4
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Миннесота
|6
|2
|4
|5
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|7
|4
|3
|8
|4
|Сиэтл
|8
|3
|5
|8
|5
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|8
|6
|Сан-Хосе
|9
|2
|7
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Рейнджерс
|3 : 0
|27.10
|03:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|1 : 3
|27.10
|05:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|12
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|7
|12
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|8
|12
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|7
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.41
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43