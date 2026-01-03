Сорокин вернулся к тренировкам с «Айлендерс»

Российский голкипер Илья Сорокин вернулся к тренировкам в общей группе «Айлендерс», сообщила пресс-служба клуба. 30-летний россиянин 20 декабря был внесен в список травмированных.

Игрок получил повреждение, подробности которого не раскрывались. Ему на замену из фарм-клуба был вызван швед Маркус Хегберг.

В этом сезоне Сорокин принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ (12 побед), трижды сыграл на ноль, а его процент отраженных бросков — 91.

«Айлендерс» с 48 очками в 41 матче занимают 5-е место в Восточной конференции.