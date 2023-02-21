Сорокин в матче с «Питтсбургом» совершил невероятный сейв клюшкой

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречаются с «Питтсбургом».

В конце второго периода вратарь «островитян» Илья Сорокин совершил невероятный сейв: после броска защитника Криса Летанга россиянин отразил шайбу клюшкой, а затем зафиксировал ее.

Ilya Sorokin throwing his hat in the ring for save of the year! ? pic.twitter.com/VljIq9dPoB — NHL (@NHL) February 21, 2023

Ранее защитник Александр Романов спас «Айлендерс» от пропущенного гола, выбросив шайбу с линии ворот.