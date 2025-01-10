Сорокин установил два рекорда, сыграв 20-й матч НХЛ на ноль

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 30 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:0).

29-летний россиянин стал третьим вратарем в истории «Айлендерс» с 20 матчами на ноль за карьеру, присоединившись к Гленну Решу (25) и Билли Смиту (22).

20 шаутатов Сорокина за 222 матча в НХЛ позволили ему стать вторым игроком лиги по скорости достижения этого результата среди действующих голкиперов. Вратарь «Айлендерс» уступает только Джонатану Куику из «Рейнджерс» (214 встреч).