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Сегодня, 10:01

Сорокин установил два рекорда, сыграв 20-й матч НХЛ на ноль

Даниил Аршавский
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Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 30 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:0).

29-летний россиянин стал третьим вратарем в истории «Айлендерс» с 20 матчами на ноль за карьеру, присоединившись к Гленну Решу (25) и Билли Смиту (22).

20 шаутатов Сорокина за 222 матча в НХЛ позволили ему стать вторым игроком лиги по скорости достижения этого результата среди действующих голкиперов. Вратарь «Айлендерс» уступает только Джонатану Куику из «Рейнджерс» (214 встреч).

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 44 25 19 54
3 Каролина 42 25 17 52
4 Коламбус 42 19 23 44
5 Питтсбург 43 18 25 44
6 Рейнджерс 41 19 22 40
7 Айлендерс 41 16 25 39
8 Филадельфия 42 17 25 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 43 27 16 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Тампа-Бэй 39 22 17 46
4 Бостон 44 20 24 45
5 Оттава 40 19 21 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 42 16 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 40 26 14 53
4 Колорадо 43 26 17 53
5 Сент-Луис 43 20 23 44
6 Юта 40 17 23 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 28 13 59
2 Эдмонтон 41 25 16 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 41 17 24 39
7 Сиэтл 42 17 25 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
Результаты / календарь
31.12
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10.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 1 : 4
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 4 : 1
10.01 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 5 : 3
10.01 03:00
Оттава – Баффало
 0 : 4
10.01 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 2 ОТ
10.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 6 : 2
10.01 03:30
Каролина – Торонто
 6 : 3
10.01 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 6 : 2
10.01 04:00
Миннесота – Колорадо
 1 : 6
10.01 06:00
Вегас – Айлендерс
0 : 4
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