Сорокин сыграет в воротах «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф с «Каролиной»

«Айлендерс» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде встретится с «Каролиной».

В воротах «островитян» с первых минут сыграет Илья Сорокин, Семен Варламов остался в запасе. Игру из-за травм пропустят защитник гостей Александр Романов и форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников.

Матч «Каролина» — «Айлендерс» пройдет сегодня, 18 апреля и начнется в 2:00 мск.