Сорокин стал второй звездой матча «Сент-Луис» — «Айлендерс»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Айлендерс» (2:5). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский вратарь Илья Сорокин признан второй звездой. 27-летний россиянин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.

Форвард Андерс Лии, набравший 2 (1+1) очка, стал первой звездой. Замкнул тройку нападающий Брок Нельсон, забросивший одну шайбу и сделавший голевую передачу.