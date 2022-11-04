Сорокин стал второй звездой матча «Сент-Луис» — «Айлендерс»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Айлендерс» (2:5). Все трое были выбраны из состава победителей.
Российский вратарь Илья Сорокин признан второй звездой. 27-летний россиянин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.
Форвард Андерс Лии, набравший 2 (1+1) очка, стал первой звездой. Замкнул тройку нападающий Брок Нельсон, забросивший одну шайбу и сделавший голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|11
|8
|3
|16
|2
|Каролина
|10
|7
|3
|15
|3
|Айлендерс
|11
|7
|4
|14
|4
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|10
|1
|20
|2
|Баффало
|10
|7
|3
|14
|3
|Тампа-Бэй
|11
|6
|5
|13
|4
|Детройт
|10
|5
|5
|12
|5
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|6
|Флорида
|10
|5
|5
|11
|7
|Монреаль
|11
|5
|6
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|2
|Виннипег
|10
|6
|4
|13
|3
|Чикаго
|11
|5
|6
|12
|4
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|7
|Аризона
|9
|3
|6
|7
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|10
|2
|20
|2
|Эдмонтон
|11
|7
|4
|14
|3
|Сиэтл
|12
|6
|6
|14
|4
|Лос-Анджелес
|13
|6
|7
|13
|5
|Калгари
|9
|5
|4
|10
|6
|Анахайм
|10
|3
|7
|7
|7
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|7
|8
|Ванкувер
|10
|2
|8
|6
Результаты / календарь
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
|4.11
|02:00
|
Оттава – Вегас
|4 : 5
|4.11
|02:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 5
|4.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|3 : 4 Б
|4.11
|02:30
|
Детройт – Вашингтон
|3 : 1
|4.11
|03:00
|
Виннипег – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|4.11
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|0 : 4
|4.11
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|2 : 5
|4.11
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 1 ОТ
|4.11
|04:00
|
Калгари – Нэшвилл
|1 : 4
|4.11
|04:00
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|3 : 4
|4.11
|05:00
|
Аризона – Даллас
|- : -
|4.11
|05:00
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|4.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|4.11
|20:00
|
Колорадо – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|24
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|22
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|11
|18
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|12
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|13
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66
|
|
Адин Хилл
Вегас
|4
|1.72
Новости