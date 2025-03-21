Сорокин стал второй звездой матча «Айлендерс» — «Монреаль»

НХЛ назвала лучших игроков матча «Айлендерс» — «Монреаль» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате.

Первой звездой стал форвард «Нью-Йорка» Бо Хорват, на счету которого две заброшенные шайбы.

Второй звездой признан вратарь Илья Сорокин — голкипер «Айлендерс» отразил 38 бросков из 41.

Третьей звездой матча стал форвард «Монреаля» Патрик Лайне — автор 2 (1+1) очков.