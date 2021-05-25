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Сорокин стал первым вратарем «Айлендерс» с тремя победами в первых матчах плей-офф НХЛ

06:45
Илья Сорокин. Фото ХК "Айлендерс"
Илья Сорокин. Фото ХК &quot;Айлендерс&quot;
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«Айлендерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграли в овертайме «Питтсбург» со счетом 3:2.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 48 бросков и стал второй звездой встречи. Также 25-летний россиянин стал первым вратарем в истории клуба с тремя победами в первых матчах плей-офф.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 26 мая в Нью-Йорке и начнется в 23:00 мск.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей