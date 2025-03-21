Сорокин стал первым вратарем «Айлендерс» с двумя очками в одной игре

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин установил рекорд клуба в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин стал первым голкипером в истории клуба из Нью-Йорка, который набрал 2 очка в матче НХЛ. Сорокин сделал два голевых паса, в том числе на шайбу в овертайме, в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ).

За последние пять лет только шесть вратарей набирали за игру 2 очка. Помимо Сорокина такой результат показали Алекс Неделькович, Петр Кочетков, Джордан Биннингтон, Эдин Хилл и Джонатан Бернье.