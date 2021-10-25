Сорокин стал первым вратарем «Айлендерс», который смог сделать два шатаута за два дня

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Вегас» со счетом 2:0.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 42 броска и сделал второй шатаут подряд. При этом 26-летний россиянин стал первым вратарем «Айлендерс», который дважды сыграл на ноль за два дня подряд. Ранее команда из Нью-Йорка обыграла «Аризону» (3:0). При этом оба матча прошли на выезде.

В текущем сезоне Сорокин провел 6 матчей, в которых пропустил 14 шайб при 93,3 процента отраженных бросков.