Сорокин стал лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ по сухим матчам

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал лидером по матчам без пропущенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету 27-летнего россиянин шесть игр на ноль. За ним идут Александр Георгиев («Колорадо»), Джейк Эттингер («Даллас») и Дарси Кемпер («Вашингтон»), у которых пять сухих матчей.

В текущем сезоне Сорокин провел 62 матча, в которых пропустил 140 шайб при 92,4 процента отраженных бросков.