Сорокин совершил суперсейв в концовке матча с «Каролиной»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Каролину» со счетом 6:2.

В концовке встречи вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил мощный бросок под перекладину с близкого расстояния. Всего в этом матче Сорокин отбил 33 броска из 35.

«Каролина» идет на 5-м месте в Восточной конференции (9 очков). «Айлендерс» располагаются на 14-й строчке (8 очков).