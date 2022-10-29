Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:22

Сорокин совершил суперсейв в концовке матча с «Каролиной»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Илья Сорокин (справа).
Фото ХК «Айлендерс»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Каролину» со счетом 6:2.

В концовке встречи вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил мощный бросок под перекладину с близкого расстояния. Всего в этом матче Сорокин отбил 33 броска из 35.

«Каролина» идет на 5-м месте в Восточной конференции (9 очков). «Айлендерс» располагаются на 14-й строчке (8 очков).

Илья Сорокин
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
За «Ман Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Траутманна
Антонов призвал США вернуть всё размещенное за рубежом ядерное оружие
Пушков прокомментировал слова Байдена о ядерной риторике России
Обозреватель CNN заявил о трещинах в поддержке Киева со стороны США
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьменко забросил третью шайбу в сезоне

Пашин забил дебютную шайбу за фарм-клуб «Каролины»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Филадельфия 7 5 2 10
2 Нью-Джерси 8 5 3 10
3 Каролина 7 4 3 9
4 Питтсбург 8 4 4 9
5 Айлендерс 8 4 4 8
6 Вашингтон 8 4 4 8
7 Рейнджерс 8 3 5 8
8 Коламбус 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Колорадо 8 4 4 9
3 Чикаго 7 4 3 8
4 Виннипег 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
5 Лос-Анджелес 9 4 5 8
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 10 3 7 6
8 Анахайм 8 1 7 3
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
29.10 01:00
Вегас – Анахайм
 4 : 0
29.10 02:00
Каролина – Айлендерс
2 : 6
29.10 02:00
Коламбус – Бостон
 0 : 4
29.10 02:00
Нью-Джерси – Колорадо
 1 : 0
29.10 05:00
Ванкувер – Питтсбург
 5 : 1
29.10 05:30
Аризона – Виннипег
 - : -
29.10 21:00
Даллас – Рейнджерс
- : -
29.10 23:00
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 - : -
29.10 23:00
Флорида – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 16
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 15
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 8 15
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 8
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 8 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 1.17
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 3 1.43
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости