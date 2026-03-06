Сорокин сделал сэйв рукояткой клюшки в матче с «Лос-Анджелесом»

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в середине второго тайма матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» сделал эффектный сэйв.

На 10-й минуте второго периода шведский нападающий «Кингз» Адриан Кемпе в касание бросил шайбу в правый от вратаря угол, но 30-летний россиянин отразил ее рукояткой клюшки.

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