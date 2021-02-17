Сорокин сделал первый шатаут в НХЛ и вошел в историю «Айлендерс»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 20 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:0).

25-летний россиянин стал седьмым новичком в истории команды с шатаутом. Также Сорокин был признан первой звездой матча с «Баффало».

Сорокин выступает за «Айлендерс» с сезона-2020/21. На его счету 4 матча в НХЛ при 89,5 процента отраженных бросков.