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Сорокин сделал первый шатаут в НХЛ и вошел в историю «Айлендерс»

06:46
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 20 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:0).

25-летний россиянин стал седьмым новичком в истории команды с шатаутом. Также Сорокин был признан первой звездой матча с «Баффало».

Сорокин выступает за «Айлендерс» с сезона-2020/21. На его счету 4 матча в НХЛ при 89,5 процента отраженных бросков.

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