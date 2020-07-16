Сорокин рассказал об уровне своего английского

Вратарь «Айлендерс» и сборной России Илья Сорокин в интервью «Известиям» рассказал, как хорошо знает английский язык. На этой неделе россиянин подписал контракт с клубом НХЛ.

— Английский язык выучили?

— Нельзя сказать, что идеально. Возможно, смогу понять какие-то вещи и что-то сказать на ломаном и неправильном английском с катастрофической нехваткой букв и глаголов. Но дать интервью пока не смогу.

— Странно, потому что прошлой осенью после одного из матчей ЦСКА я брал интервью в раздевалке у Ларса Юханссона и вы, сидя рядом, периодически в шутку встревали в наш разговор и довольно уверенно вставляли английские фразы...

— Это потому, что я каждый день повторял какие-то одни и те же фразы. Поэтому вам и показалось, что я уверенно владею языком. Если бы вы с Ларсом продолжили беседу со мной и втянули меня в более сложное общение, думаю, я бы сразу замялся. Так, пару фраз могу сказать. Не знаю, будет ли это в тему, но могу.

— Вам не помогло даже нахождение рядом с двумя шведскими англоговорящими вратарями — сначала с Виктором Фастом, а потом с Ларсом Юханссоном?

— Ну да.

— А вы их успели русскому обучить?

— Тоже что-то не слушались. Поддаются ребята тяжело. Хотя Ларс — молодец. Освоил русский мат успешно — очень быстро. И очень удачно вставлял его в жизненных ситуациях.