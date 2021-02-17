Сорокин прокомментировал свою игру в матче с «Баффало»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:0).

«Я чувствую себя хорошо. Не так много работы в первом периоде и во втором. Я остался в игре, а партнеры мне помогали. Когда постоянно играешь, будешь чувствовать себя лучше каждый день. Конечно, я чувствую себя лучше, чем месяц назад», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.

Сорокин сделал первый шатаут в НХЛ и стал первой звездой матча с «Баффало». Россиянин не играл с 31 января.