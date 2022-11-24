Сорокин о 49 сейвах в матче с «Эдмонтоном»: «Было слишком много бросков, но у меня получилась хорошая игра»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:0).

«Когда играешь, не думаешь о том, сколько бросков нанесли по воротам. Я посмотрел уже после игры. Было слишком много бросков, но сегодня у меня получилась хорошая игра», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.

27-летний россиянин в матче с «Ойлерз» отразил 49 бросков и был признан первой звездой встречи.