Сорокин продлит контракт с «Айлендерс» до конца сезона-2020/21

Как стало известно «СЭ», голкипер Илья Сорокин в ближайшее время подпишет новый контракт с «Айлендерс» — до 2021 года. Ранее вратарь договорился о соглашении до конца-2019/20, которое позволит ему «спалить» контракт новичка в НХЛ.

При этом Сорокин не имеет права сыграть в плей-офф НХЛ. Однако теперь он получил возможность подписывать контракт на будущий сезон без серьезных ограничений по сумме и сроку соглашения.

24-летний Сорокин выступал за ЦСКА с 2014 года. Всего в КХЛ он провел 313 матчей во всех турнирах, в среднем пропуская 1.62 шайбы за игру и отражая 93.2 процента бросков. (Алексей Шевченко)