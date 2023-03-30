Сорокин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Айлендерс»

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 Б). 27-летний россиянин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.