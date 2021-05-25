Сорокин признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Айлендерс»
06:13
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (3:2). Голкипер отразил 48 бросков из 50.
Третьей звездой стал нападающий «Пингвинз» Брайан Раст, у которого 2 (1+1) очка. Лучшим стал форвард «Айлендерс» Джош Бейли, который также набрал 2 (1+1) очка.
Напомним, счет в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс». Шестой матч команды проведут 26 мая.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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