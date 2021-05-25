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Сорокин признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Айлендерс»

06:13
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Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (3:2). Голкипер отразил 48 бросков из 50.

Третьей звездой стал нападающий «Пингвинз» Брайан Раст, у которого 2 (1+1) очка. Лучшим стал форвард «Айлендерс» Джош Бейли, который также набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, счет в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс». Шестой матч команды проведут 26 мая.

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