Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (3:2). Голкипер отразил 48 бросков из 50.

Третьей звездой стал нападающий «Пингвинз» Брайан Раст, у которого 2 (1+1) очка. Лучшим стал форвард «Айлендерс» Джош Бейли, который также набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, счет в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс». Шестой матч команды проведут 26 мая.