Сорокин признан второй звездой матча «Айлендерс» — «Торонто»

Читать «СЭ» в

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Торонто» (7:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой встречи признан российский голкипер Илья Сорокин. 27-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

Третьей звездой стал защитник Ноа Добсон, который набрал 2 (1+1) очка. Возглавил тройку форвард Кал Клаттербак, оформивший дубль и сделавший голевую передачу.