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Сорокин признан второй звездой матча «Айлендерс» — «Сиэтл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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8 февраля. «Айлендерс» — «Сиэтл» — 4:0. Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Сиэтл» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой встречи признан российский голкипер Илья Сорокин. Он отразил 31 из 31 броска по своим воротам.

Первой звездой стал нападающий Бо Хорват, который забросил свою первую шайбу за «Айлендерс». Замкнул тройку Жан-Габриэль Пажо, сделавший две голевые передачи.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сиэтл Кракен
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Сорокин вышел на единоличное четвертое место среди вратарей по сухим матчам за «Айлендерс»
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 50 28 22 64
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 54 27 27 59
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 50 32 18 66
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 49 21 28 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 29 23 68
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 49 27 22 58
4 Миннесота 49 27 22 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 30 22 64
2 Сиэтл 50 29 21 63
3 Лос-Анджелес 53 28 25 63
4 Эдмонтон 51 29 22 62
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 50 20 30 44
7 Сан-Хосе 52 16 36 43
8 Анахайм 52 17 35 40
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11.02
12.02
14.02
8.02 03:00
Питтсбург – Колорадо
 2 : 1 ОТ
8.02 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 3 : 4 ОТ
8.02 03:30
Айлендерс – Сиэтл
 4 : 0
8.02 03:30
Детройт – Эдмонтон
 2 : 5
8.02 04:00
Нэшвилл – Вегас
 1 : 5
8.02 04:30
Чикаго – Анахайм
 2 : 3 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 49 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 50 75
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 39 2.25
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 19 2.26
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