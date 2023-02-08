Сорокин признан второй звездой матча «Айлендерс» — «Сиэтл»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Сиэтл» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой встречи признан российский голкипер Илья Сорокин. Он отразил 31 из 31 броска по своим воротам.

Первой звездой стал нападающий Бо Хорват, который забросил свою первую шайбу за «Айлендерс». Замкнул тройку Жан-Габриэль Пажо, сделавший две голевые передачи.