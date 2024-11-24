Сорокин признан второй звездой матча «Айлендерс» — «Сент-Луис»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой матча с «Сент-Луисом» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин сделал 24 сейва.

Первой звездой встречи стал нападающий клуба из Нью-Йорка Брок Нельсон, на счету которого 3 (1+2) очка.

Третьей звездой матча признан его одноклубник Кайл Палмьери — автор двух забитых голов.