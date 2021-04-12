Сорокин признан третьей звездой матча с «Рейнджерс»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Россиянин отразил 24 броска из 26. Первой звездой признан защитник Райан Пулок, вторая звезда — форвард Кайл Палмьери.

После этого матча «Айлендерс» с 58 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 44 очками — на пятой строчке.