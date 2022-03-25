Сорокин признан третьей звездой матча с «Детройтом»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:2).

26-летний россиянин отразил 37 бросков по воротам из 39. Первой звездой признан форвард «островитян» Андрес Ли, оформивший ассистентский хет-трик. Вторая звезда — автор дубля в ворота «Ред Уингз» Брок Нельсон.

В текущем сезоне Сорокин провел 42 матча, 6 раз сыграв на ноль, и пропустил 95 шайб при 92,7 процента отраженных бросков.