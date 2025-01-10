Сорокин признан первой звездой матча «Вегас» — «Айлендерс»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 30 бросков соперников в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:0) и был признан первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь провел 2 сухих матча и одержал 13 побед за 30 игр.

Второй и третьей звездами матча также были признаны игроки «Рейнджерс» Андерс Ли и Брок Нельсон.

34-летний Ли открыл счет на 18-й минуте встречи, а 33-летний Нельсон поразил ворота «Голден Найтс» на 26-й минуте игры.