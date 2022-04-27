Сорокин признан первой звездой матча с «Вашингтоном»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:1).

26-летний россиянин отразил 32 броска по воротам. Второй звездой признан защитник «островитян» Ноа Добсон, забивший один гол. Третья звезда — форвард «Айлендерс» Кейси Сизикас с одной заброшенной шайбой.

В текущем сезоне Сорокин провел 51 матч, 7 раз сыграв на ноль и пропустив 118 шайб при 92,7 процента отраженных бросков.